Адвокат Ефремова ответил, выпустят ли актера по УДО в декабре

Адвокат Падалко: Ефремов не выйдет из колонии по УДО в декабре 2024 года

Адвокат Юрий Падалко, представляющий интересы осужденного за смертельную автоаварию актера Михаила Ефремова, опроверг информацию ряда СМИ о возможном освобождении его клиента в декабре 2024 года, сообщает газета «Известия» .

Ранее в прессе писали, что артист может выйти из колонии по процедуре условно-досрочного освобождения (УДО).

Источник издания утверждает, что работа по подготовке документов для подачи заявления на УДО Ефремова ведется. В числе подготавливаемых бумаг — медицинские документы, которые собирают уже «продолжительно время», отмечает газета. Однако бумаги все еще не собраны и не поданы.

Утверждается, что у Ефремова есть проблемы со здоровьем, в том числе с зубами и челюстью. Киноактер находится под постоянным присмотром врачей колонии, где он отбывает наказание.