В Кузбассе колба вновь начала расти в ноябре
Фото - © Сергей Николаевич
На юге Кузбасса в ноябре снова начала расти колба. Местные жители связывают это с затяжной теплой осенью, сообщает Сiбдепо.
На рынках Междуреченска продают пучки колбы — весеннего сибирского деликатеса. Фотографии зелени появились в Сети.
«Продают пучками в Междуреченске, в ноябре. Не помню, чтобы раньше такое было», — написал автор снимка.
По словам местных жителей, в тайге еще нет снега, а температура остается плюсовой. Они считают, что такая погода позволила неприхотливому растению снова пойти в рост.
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