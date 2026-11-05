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В Кузбассе колба вновь начала расти в ноябре

Общество
Сергей Николаевич

Фото - © Сергей Николаевич

На юге Кузбасса в ноябре снова начала расти колба. Местные жители связывают это с затяжной теплой осенью, сообщает Сiбдепо.

На рынках Междуреченска продают пучки колбы — весеннего сибирского деликатеса. Фотографии зелени появились в Сети.

«Продают пучками в Междуреченске, в ноябре. Не помню, чтобы раньше такое было», — написал автор снимка.

По словам местных жителей, в тайге еще нет снега, а температура остается плюсовой. Они считают, что такая погода позволила неприхотливому растению снова пойти в рост.

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