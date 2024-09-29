Актер Михаил Ефремов хотел откосить от тюрьмы, поехав в зону СВО

Актер Михаил Ефремов хотел, чтобы его выпустили из тюрьмы и отправили служить в зону спецоперации. Там он планировал защищать родину в качестве танкиста, сообщает SHOT .

По словам источников, Ефремов еще в первые месяцы после начала спецоперации хотел попросить его туда отправить. Артист планировал служить танкистом.

Однако родственники, а также начальство колонии, отговорили актера от такого шага. Ему предложили развивать свои творческие способности в стенах тюрьмы. Сначала он трудился в швейном цеху, а потом был переведен в библиотеку. Там артист пишет стихи.

Ефремов уже собрал необходимые документы для условно-досрочного освобождения. Если у него все получится, то уже к Новому году будет на свободе.

Ранее сообщалось, что у актера есть проблемы с зубами и челюстью. За артистом постоянно наблюдают доктора больницы.