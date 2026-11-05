Институт Мособлархитектуры победил в международном конкурсе проектировщиков

«НИиПИ градостроительства» выиграл XI Международный профессиональный конкурс Национального объединения изыскателей и проектировщиков в номинации «Лучший проект объектов градостроительства». Награждение прошло 5 ноября в Москве на XVI Всероссийском съезде объединения, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Подведомственный Мособлархитектуре институт представил документацию по планировке территории для строительства пешеходного моста через озеро Черное в парке «Дружба» в Люберцах. Жюри отметило комплексный подход и качество инженерных решений.

«При разработке проекта планировки градостроители предусмотрели сопутствующую инфраструктуру: закрытую систему ливневой канализации и локальные очистные сооружения, линии наружного освещения, велодорожки», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Мост ввели в эксплуатацию в октябре 2025 года. Его протяженность составляет 512 метров, длина велодорожек — 468 метров, пропускная способность — 1600 пешеходов в час. Сооружение связало Люберцы и московский район Некрасовка, сократив жителям Люберец путь к станции метро «Некрасовка» на 15 минут. Мост стал частью парка «Дружба», созданного на прежде заброшенной территории вокруг озера Черное между Москвой и Подмосковьем.

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) — ассоциация саморегулируемых организаций (СРО), образованная в 2015 году. В нее входят 179 проектных СРО и 51 СРО, выполняющая инженерные изыскания.

Конкурс проводится с 2013 года для демонстрации достижений и поощрения лучших практик градостроительного, архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий в России и за рубежом. Работы оценивают в девяти номинациях. В 2026 году поступило 133 заявки от 70 компаний из четырех стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.