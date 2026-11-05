Снежный покров в Кузбассе достиг 58 сантиметров

Метеостанция Центральный в Тисульском районе зафиксировала самый высокий снежный покров в Кузбассе — 58 сантиметров. При этом в Кемерове устойчивых сугробов пока нет, сообщает Сiбдепо .

В ближайшее время Кузбасс останется под влиянием циклонов. Представитель Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова прогнозирует снегопады, дожди и порывистый ветер. На дорогах возможен гололед, на различных поверхностях — скопление мокрого снега.

Ночью температура будет держаться около нуля, днем ожидается небольшой плюс. Самое заметное потепление синоптики прогнозируют на начало следующей недели.

«Наиболее теплый день ожидается понедельник. Температура может повыситься до значений плюс четыре — плюс девять, и поэтому снег местами по области снова может растаять. На данный момент самая большая высота снега зафиксирована на метеостанции Центральный Тисульского района и достигает 58 сантиметров», — сообщила Наталья Полуэктова.

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