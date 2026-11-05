В Одинцовском округе проверили новый пункт полиции в ЖК «Заречье Парк»

Новый участковый пункт полиции разместился на первом этаже дома №6 на Торговой улице. Он будет обслуживать около 10 тыс. жителей Заречья, Сколково и деревни Немчиново. Готовность помещения к открытию проверили глава Одинцовского округа Андрей Иванов и начальник УМВД России по Одинцовскому округу полковник полиции Игорь Лопатин.

За пунктом закрепят участкового уполномоченного капитана полиции Александра Щукина и инспектора по делам несовершеннолетних Немчиновского отдела полиции УМВД.

«Помещение площадью 56 квадратных метров полностью отремонтировала компания-застройщик «Самолет-Заречье». Оборудованы рабочие места сотрудников, установлены кондиционер, тепловая завеса, предусмотрены все необходимые удобства для приема посетителей. Со своей стороны поможем дополнительно оснастить пункт оргтехникой. Прием жителей должен начаться с 1 декабря», — сообщил Андрей Иванов.

Прием организуют согласно приказу МВД России «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности». Жители смогут обратиться во вторник и четверг с 18:00 до 19:00, а также раз в месяц в субботу с 15:00 до 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.