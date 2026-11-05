Жители Реутова отметили День народного единства в Центральном парке

Праздник организовали в рамках программы «Парки Подмосковья» губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Для посетителей подготовили концерты, выставки, народные забавы и творческие мастерские.

«Особенно радостно видеть, как представители разных поколений вместе отмечают этот праздник. Люди знакомятся с культурой и традициями народов России, участвуют в играх, пробуют национальные блюда. Это и есть настоящее единство», — отметила депутат городского совета Марина Кудинова.

Активисты «Молодой Гвардии» вместе с городской молодежью прошли по парку с российскими флагами и плакатами под песню «Катюша», а затем устроили танцевальный флешмоб. Волонтеры проводили мастер-классы, угощали посетителей чаем и организовывали хороводы.

«Для нас День народного единства — это праздник, когда мы вспоминаем, что все мы одна большая команда. Мы показали, как любим свою Родину, чтим ее традиции и готовы двигаться вперед вместе», — рассказала руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Софья Маныкина.

Фотографии с праздника в Центральном парке представлены в фотоальбоме.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.