В Ступино провели Всероссийскую акцию «Ночь искусств»
Фото - © Сергей Демянюк
Дворец культуры Ступина 3 ноября принял ежегодную Всероссийскую акцию «Ночь искусств». Программа объединила музыку, театр, живопись и современные технологии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Акция прошла под девизом «Сила традиций: путь к единству». Главными темами стали связь поколений, сохранение культурного наследия и переосмысление традиций через современные формы искусства.
В малом фойе Дворца культуры работала интерактивная «Улица искусств», знакомившая гостей с творческими направлениями. В центральном фойе состоялось открытие акции «Патефон и Алиса».
На экскурсии «Тайны закулисья» посетители узнали об устройстве сцены и создании спектаклей. Ступинский драматический театр представил программу «Оставайся человеком» по мотивам рассказов Василия Шукшина. Концерт-беседа «Народный фольклор — ДНК современной музыки» был посвящен влиянию народных традиций на современную музыку.
Гости знакомились с историей моды и культурных традиций, участвовали в творческих мероприятиях и посещали выставки. В программу вошли «История трендов», «Лента времени», «Палимпсест: все новое — хорошо забытое старое» и фотостудия «Зенит».
«В этом году мы сделали акцент на традициях и их связи с современностью. Нам хотелось, чтобы каждый посетитель не просто посмотрел концерт или выставку, а стал участником творческого процесса», — отметили организаторы акции.
Вечер завершила программа «Мульт Пушкин» — совместный проект Ступинской филармонии и артистов театра.
В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.
«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.