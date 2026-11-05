В Ступино провели Всероссийскую акцию «Ночь искусств»

Акция прошла под девизом «Сила традиций: путь к единству». Главными темами стали связь поколений, сохранение культурного наследия и переосмысление традиций через современные формы искусства.

В малом фойе Дворца культуры работала интерактивная «Улица искусств», знакомившая гостей с творческими направлениями. В центральном фойе состоялось открытие акции «Патефон и Алиса».

На экскурсии «Тайны закулисья» посетители узнали об устройстве сцены и создании спектаклей. Ступинский драматический театр представил программу «Оставайся человеком» по мотивам рассказов Василия Шукшина. Концерт-беседа «Народный фольклор — ДНК современной музыки» был посвящен влиянию народных традиций на современную музыку.

Гости знакомились с историей моды и культурных традиций, участвовали в творческих мероприятиях и посещали выставки. В программу вошли «История трендов», «Лента времени», «Палимпсест: все новое — хорошо забытое старое» и фотостудия «Зенит».

«В этом году мы сделали акцент на традициях и их связи с современностью. Нам хотелось, чтобы каждый посетитель не просто посмотрел концерт или выставку, а стал участником творческого процесса», — отметили организаторы акции.

Вечер завершила программа «Мульт Пушкин» — совместный проект Ступинской филармонии и артистов театра.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.