На 13 региональных дорогах Подмосковья восстановили искусственные неровности

Сотрудники Мосавтодора восстановили искусственные дорожные неровности на 13 региональных дорогах по итогам обследования сети, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора по итогам обследования региональной дорожной сети оперативно восстановили «лежачие полицейские». В городской черте работы провели на Юбилейном проезде в Истре, Коммунальной улице в Королеве и улице Антипова в Егорьевске.

Также искусственные неровности отремонтировали в деревне Пленицино в Шаховской, деревне Шустиково Наро-Фоминского округа, деревне Полушкино Одинцовского округа, поселке совхоза Буденновец на Центральной улице и деревне Телешово Дмитровского округа.

Работы выполнили и в деревне Напругово в Клину, поселке Мостовик Сергиево-Посадского округа, селе Дмитровское в Красногорске, деревне Иванцево Орехово-Зуевского округа и поселке Дмитриевский в Серебряных Прудах.

Обследование дорожной сети проводят еженедельно. Качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале министерства в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.