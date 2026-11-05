В Ступино отметили День народного единства в парке Островского

Жители и гости Ступино посетили программу «Россия. Родина. Единство» в парке имени Николая Островского. К Дню народного единства здесь подготовили фотовыставку об участниках СВО, историческую реконструкцию и познавательные площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральным событием праздника стало открытие фотовыставки «Одна страна, разные судьбы». В павильоне на детской площадке представили снимки участников специальной военной операции разных национальностей, объединенных защитой Родины.

«В этом году мы впервые открыли выставку, посвященную участникам специальной военной операции. На фотографиях представлены люди разных национальностей», — рассказала главный инспектор управления культуры и молодежной политики администрации округа Ольга Кочергина.

Фотографии планируют периодически размещать в павильоне, чтобы экспозицию увидели и те, кто не попал на праздник. Перед гостями выступил участник СВО Иван Мартынов, вернувшийся домой после ранения. Он напомнил о мужестве военнослужащих и цене мирной жизни.

Воспитанники лицея № 2 познакомились с работой пожарных: осмотрели специальный автомобиль и оборудование, примерили защитное снаряжение. Сотрудники пожарной охраны рассказали о правилах безопасности, работе автономных пожарных извещателей и напомнили номер экстренных служб — 112.

Реконструктор Александр Лазутин представил денежное обращение России XVII века. Школьники познакомились с копейками, деньгами и полушками, узнали об их стоимости и изготовлении. Ребята увидели чеканку монет на специальном оборудовании и узнали, почему старинные серебряные деньги называли «чешуйками». На память им вручили монеты, изготовленные по старинной технологии.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.