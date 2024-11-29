Mash: Ефремов может сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе в колонии

Актер Михаил Ефремов может выступить на корпоративе в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Там он сыграет Деда Мороза, сообщает Mash .

Условно-досрочно Ефремова в 2024 году не освободят. Артисту намекнули, что ему не стоило раздувать пиар в СМИ о якобы ухудшении здоровья. Были проведены медицинские проверки и выяснилось, что актер хорошо себя чувствует.

При этом у Ефремова страдает поведение. За это ему дали выговор.

Представители артиста сказали, что подадут еще одно прошение об УДО в 2025 году. Чтобы улучшить личное дело, Ефремов может поучаствовать в новогоднем мероприятии для других заключенных. Администрация ИК-4 готова предложить артисту выступить перед зэками в роли Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что Ефремов неоднократно нарушал установленный режим исправительной колонии №4. Поэтому администрация не спешит отпускать его по УДО.