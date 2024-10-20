Актера Михаила Ефремова вряд ли отпустят на свободу в 2024 году

Mash: актер Михаил Ефремов останется без УДО и встретит Новый год в колонии

Скандально известный актер Михаил Ефремов встретит Новый год в колонии. Скорее всего, в 2024 году его из тюрьмы условно-досрочно (УДО) не освободят, сообщает Mash .

Нанятый артистом адвокат называет три причины, почему Ефремов останется в колонии в 2024 году. В первую очередь, не было подано прошение об УДО. Юрист занимается подготовкой к его оформлению — собирает список нужных документов.

Даже если прошение отправят в ближайшее время, процесс рассмотрения не быстрый. Суд по УДО начнется не ранее, чем через месяц после подачи.

Вторая проблема заключается в том, что администрация исправительной колонии №4 в Белгороде не спешит отпускать актера на свободу. Он нарушал установленный режим, например, получил три замечания в связи с распорядком дня и внешним видом.

Третья причина — работники ИК-4 не заметили значительных проблем со здоровьем у актера. До этого, в апреле 2024 года, он подавал прошение об УДО, но получил отказ.

Ефремова посадили в колонию осенью 2020 года. Он устроил дорожно-транспортное происшествие на Смоленской площади в центре столицы, из-за чего умер мужчина. Сам актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в УФСИН по Белгородской области опровергли ухудшение здоровья Ефремова. Оно оценивается, как удовлетворительное.