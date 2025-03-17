Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» под Белгородом после освобождения
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Актер Михаил Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» во всей Белгородской области сразу после того, как выйдет на свободу. SHOT опубликовал приватный разговор артиста с приятелем.
Во время беседы Ефремов поздравил друга с днем рождения. Он пожелал крепкого здоровья и большого количества денег.
«Скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — сказал Ефремов.
Помимо этого, актер отметил, что вскоре пройдет суд по поводу его условно-досрочного освобождения. Какой вердикт там вынесут — неизвестно.
Ходатайство Ефремова по поводу УДО планируют рассмотреть 24 марта в 10:00. Заседание пройдет в Алексеевском районном суде Белгородской области.
Ранее спрос на тюремные поделки Ефремова увеличился. Это произошло на фоне новостей о его условно-досрочном освобождении.
Артист отбывает срок в исправительной колонии №4. В июне 2020 года он вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Тот скончался.