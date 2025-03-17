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Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» под Белгородом после освобождения

Актер Михаил Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» во всей Белгородской области сразу после того, как выйдет на свободу. SHOT опубликовал приватный разговор артиста с приятелем.

Во время беседы Ефремов поздравил друга с днем рождения. Он пожелал крепкого здоровья и большого количества денег.

«Скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — сказал Ефремов.

Помимо этого, актер отметил, что вскоре пройдет суд по поводу его условно-досрочного освобождения. Какой вердикт там вынесут — неизвестно.

Ходатайство Ефремова по поводу УДО планируют рассмотреть 24 марта в 10:00. Заседание пройдет в Алексеевском районном суде Белгородской области.

Ранее спрос на тюремные поделки Ефремова увеличился. Это произошло на фоне новостей о его условно-досрочном освобождении.

Артист отбывает срок в исправительной колонии №4. В июне 2020 года он вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Тот скончался.