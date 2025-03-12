Язву желудка нашли у отбывающего наказание актера Михаила Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову в тюрьме поставили диагноз — язва желудка. Благодаря этому артист может получить условно-досрочное освобождение, сообщает Mash .

Артиста госпитализировали с сильной болью в животе еще в конце декабря 2024 года. С территории исправительной колонии Ефремова отвезли в больницу Алексеевки в Белгородской области.

Там у осужденного обнаружили две прободные язвы желудка. Затем Ефремова отправили в стационар, он провел 10 суток в палате. Там актер проходил лечение и сидел на диете.

Ефремов находится в исправительной колонии за смертельное ДТП, произошедшее в Москве в 2020 году. Решение по поводу его УДО примут 24 марта.

Ранее сообщалось, что спрос на тюремные поделки из дерева осужденного Ефремова подскочил. Это произошло на фоне слухов о том, что артиста могут освободить по УДО.