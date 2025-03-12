«Журналисты пишут всякую х****»: Собчак опубликовала комментарий жены Ефремова о язве

Супруга Михаила Ефремова опровергла информацию о том, что у актера нашли язву. Она резко выразилась, заявив, что журналисты выдумали эти новости «из головы», сообщает Ксения Собчак в своем Telegram-канале « Кровавая барыня ».

По словам жены артиста, новости о том, что отбывающий наказание Ефремов сейчас находится в больнице, — вранье.

«Журналисты пишут всякую х****, не читайте, они из головы придумывают», — сказала супруга актера.

При этом женщина подтвердила, что самочувствие Ефремова ухудшилось. Это связано с обострением астмы и хронической обструктивной болезни легких. Эти диагнозы Ефремову ставили ранее. Когда-то он ездил в больницу, чтобы купировать острые приступы.

Но сейчас артист не находится в медучреждении, как заявила его супруга. Также женщина подтвердила, что 24 марта суд рассмотрит ходатайство Ефремова об УДО.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что у актера обнаружили язву желудка и его якобы госпитализировали. Затем SHOT сообщил, что актер прошел плановое исследование, новых болезней у него не нашли.