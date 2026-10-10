На Эльбрусе экскаватор оборвал провод подъемника, людей пришлось эвакуировать
Фото - © Telegram-канал Mash
На Эльбрусе экскаватор оборвал провод подъемника «Азау — Кругозор». Из-за этого людей пришлось эвакуировать, сообщает Mash Gor.
На опубликованных кадрах видно, как спасатели натянули специальные тросы, с помощью которых медленно спускали туристов по очереди. Внизу людей подхватывали специалисты и помогали встать на ноги.
На данный момент канатная дорога не работает больше суток.
Другие подробности о происшествии пока не сообщаются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.