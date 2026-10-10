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На Эльбрусе экскаватор оборвал провод подъемника, людей пришлось эвакуировать

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Mash

На Эльбрусе экскаватор оборвал провод подъемника «Азау — Кругозор». Из-за этого людей пришлось эвакуировать, сообщает Mash Gor.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели натянули специальные тросы, с помощью которых медленно спускали туристов по очереди. Внизу людей подхватывали специалисты и помогали встать на ноги.

На данный момент канатная дорога не работает больше суток.

Другие подробности о происшествии пока не сообщаются.

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