На Эльбрусе экскаватор оборвал провод подъемника, людей пришлось эвакуировать

сегодня в 14:22

На Эльбрусе экскаватор оборвал провод подъемника «Азау — Кругозор». Из-за этого людей пришлось эвакуировать, сообщает Mash Gor .

На опубликованных кадрах видно, как спасатели натянули специальные тросы, с помощью которых медленно спускали туристов по очереди. Внизу людей подхватывали специалисты и помогали встать на ноги.

На данный момент канатная дорога не работает больше суток.

Другие подробности о происшествии пока не сообщаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.