Ковальчук: дроны ВСУ повредили мост в Выгоничском районе под Брянском

Ночью 10 октября представители киевского режима атаковали железнодорожный мост в Выгоничском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В результате атаки вражеских беспилотников самолетного типа повреждение получило железнодорожное полотно, пострадавших нет.

Из-за атаки нарушено сообщение по маршруту Брянск–Унеча–Гомель. Поезд Москва–Новозыбков поедет до станции Брянск-Орловский, дальше пассажиров повезут автобусами по маршруту Брянск–Выгоничи–Почеп–Унеча–Клинцы–Новозыбков и в обратном направлении, а от Брянска-Орловского до Москвы — поездом. На этом направлении задействуют 8 автобусов. Поезд Минск–Адлер направят по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно.

Доставку пассажиров по маршруту Брянск–Выгоничи–Почеп–Унеча–Клинцы–Новозыбков–Злынка обеспечат автобусами межмуниципального назначения. Пригородное сообщение на участке Брянск–Унеча–Брянск организуют составами до станции Выгоничи, дальше пассажиров перевезут автобусами до станции Брянск-Орловский и в обратном направлении до Выгоничей.

Сроки восстановления определят после комплексного обследования подразделениями РЖД.

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