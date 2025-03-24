Актер Ефремов заявил, что больше никогда не будет пить и не сядет за руль

Сам отбывающий наказание артист выступил в суде по видео. Он заявил, что каждый день думал о совершенном грехе и все осознал: больше ни капли алкоголя. Также Ефремов никогда не сядет за руль.

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — подчеркнул актер.

Он добавил, что в колонии у него произошла переоценка ценностей. Артист очень тоскует по профессии и хочет быть полезным для общества. Кроме того, Ефремов также пожаловался на проблемы со здоровьем.

«У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — сказал он.

Сейчас Ефремов отбывает срок за пьяное ДТП. В июне 2020 года он вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, водитель которого скончался.

В ИК-4 в Белгородской области артист и красил, и убирал мусор, и снимал кино, и участвовал в КВН. Кроме того, в колонии его записали в качестве диктора утренней зарядки.