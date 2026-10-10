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ДТП с 2 авто спровоцировало пробку на внутренней стороне МКАД в Москве

Происшествия

На внутренней стороне МКАД произошла авария с двумя автомобилями. Столкновение транспортных средств произошло в районе съезда № 10 и спровоцировало пробку, об этом сообщил столичный Дептранс.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших пока уточняются.

Из-за аварии движение в районе ДТП затруднено.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда. В случае возникновения экстренной ситуации за помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

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