«Ля, п*****!»: на Кубани зацепер пробудил в женщине материнский инстинкт
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Жительница Кубани увидела зацепера и не удержалась от того, чтобы сделать ему замечание. Женщина сидела на пассажирском сидении в авто, она попросила своего водителя подъехать ближе, включила камеру, подключила материнские инстинкты и отчитала подростка, сообщает Kub Mash.
«От, п*****! Ля, какой! П****! Че, мама давно тебе ремня не давала?» — обратилась она к юному нарушителю.
Все это время подросток отворачивался в сторону и не показывал женщине своего лица.
Чем в итоге закончилась эта история, остается неизвестным.
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