Букет, Zoom и обыск по видеосвязи: школьница отдала мошенникам 2 млн из сейфа

В Москве 17-летняя школьница отдала мошенникам деньги из семейного сейфа. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей, более 5 тыс. долларов и 5 тыс. евро. Схема началась с букета цветов, который никто не заказывал, сообщает «112» .

17-летней Юлии (имя изменено) позвонил неизвестный и представился сотрудником службы доставки цветов. Девушка поверила и на просьбу назвать код из СМС якобы для подтверждения заказа продиктовала все, что требовали.

Через некоторое время позвонили снова. Теперь неизвестный представился сотрудником «Госуслуг» и сообщил, что код, который девушка назвала ранее, использовали мошенники. Теперь у них есть доступ к ее аккаунту. Спасти положение можно только сменой пароля. Помогать Юлии вызвался куратор по Zoom.

В какой-то момент в видеоконференции несовершеннолетней сообщили: от ее имени мошенники выдали доверенность человеку, которого подозревают в финансировании терроризма. Теперь под подозрением все деньги семьи.

«Куратор» потребовал провести обыск в квартире и снимать все на камеру. Когда девушка показала на семейный сейф, ей сказали упаковать все деньги и отдать курьеру. 420 долларов США девушка передала курьеру, который приехал к ее подъезду. Остальные деньги — неизвестному по указанному адресу. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей, более 5 тыс. долларов и 5 тыс. евро.

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