Роспотребнадзор запретил ввоз вин, пива и лимонадов ключевых компаний Грузии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ввела временный запрет на импорт и реализацию в России грузинской алкогольной и безалкогольной продукции ряда крупных брендов. Решение принято на основании регламентов Совета Евразийской экономической комиссии в качестве экстренной санитарной меры из-за нарушений требований безопасности, физико-химических и органолептических норм, сообщает РБК со ссылкой на полученный документ и неназванный источник на алкогольном рынке.

Под ограничения попали вина заводов «Телиани Вели», «Тбилвино» и «Вайнмен», винная и коньячная линейка предприятия «Братья Асканели», продукция «Грузинской Пивной Компании», Coca-Cola грузинского розлива, а также минеральная вода «Набеглави» от компании «ХЕЛСИ ВОТЕР». Для разъяснения ситуации журналисты направили официальные запросы в ведомство, отраслевую ассоциацию АКОРТ и ведущие торговые сети.

До этого надзорный орган уже прибегал к аналогичным ограничительным мерам в отношении других импортеров закавказского региона. В мае была приостановлена продажа спиртного трех армянских предприятий — «Веди-Алко», Абовянского коньячного завода и Винно-коньячного дома «Шахназарян».

Кроме того, в апреле ведомство заблокировало партии армянской минеральной воды «Джермук». Причина в опасной для потребителей концентрации хлоридов, сульфатов и гидрокарбонат-ионов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.