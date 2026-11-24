Введение квот на зарубежное кино в России может лишить зрителей качественных иностранных фильмов, привести к росту пиратства, закрытию региональных кинотеатров и повышению цен на билеты, сообщил РИАМО кинокритик, киножурналист Давид Шнейдеров.

Депутаты Госдумы подготовили проект закона о квотировании иностранного кино в стране, изменения могут вступить в силу в России с 1 марта следующего года. Получение прокатного удостоверения для фильмов зарубежных прокатчиков будет стоить 5 млн рублей, анимации — 3 млн рублей. Автор инициативы — режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

«Я считаю, что этот закон — больше, чем преступление. Это ошибка, это убийство всего хорошего зарубежного кино. Потому что, как вы понимаете, ни Феллини, ни Джим Джармуш, ни Вуди Аллен никогда не были чемпионами кассового проката. Платить такие деньги — и вступительный взнос, и проценты — за некассовые фильмы никто не будет. Значит, российский кинозритель лишится хорошего, умного, настоящего кино», — заявил Шнейдеров.

Он добавил, что ограничения прежде всего ударят по независимому и малобюджетному зарубежному кино, в том числе азиатскому. При этом на российском рынке останутся преимущественно фильмы, способные обеспечить высокие кассовые сборы.

Еще одним последствием инициативы кинокритик назвал рост популярности пиратского контента. Зрители могут чаще отказываться от походов в кинотеатры в пользу домашнего просмотра.

«Пиратское кино в кинотеатрах будет процветать, потому что никто не будет резать курицу, которая несет золотые яйца. Все сборы теневого проката выдаются за сборы российских короткометражек. Если этот прокат исчезнет из кинотеатров, кинотеатры прикажут долго жить. Особенно региональные, малозальные — они просто помрут», — подчеркнул эксперт.

Кинокритик также предположил, что сокращение количества зарубежных фильмов приведет к снижению посещаемости кинотеатров. Чтобы компенсировать финансовые потери, владельцам придется повышать стоимость билетов.

«Я считаю, что это чудовищная инициатива, которую, если в Госдуме есть здравомыслящие люди, должны с негодованием отринуть. И попросить Никиту Сергеевича Михалкова не лезть», — заключил Шнейдеров.

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