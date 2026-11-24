Неадекватный старик напал на известную фигуристку Погорилую и ее дочь

В Москве на Жулебинском бульваре неадекватный пожилой мужчина напал на известную фигуристку Анну Погорилую, которая выходила из машины с пятилетней дочерью, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел вечером 23 ноября. Погорилая парковалась возле дома, вышла из машины вместе с ребенком, когда на нее напал мужчина.

По словам супруга фигуристки Андрея Невского, он резко и сильно ударил девушку. Мужчина был в возрасте.

«Как я понял, причиной неадекватного поведения мужчины стало то, что Аня, сдавая назад, якобы задела его. Я сам не был там и не знаю, задела она его или нет», — рассказал Невский.

Погорилая написала заявление в полицию. На опубликованном в Сети фото видно, что у спортсменки раны на руках.

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