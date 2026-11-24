Честный знак с 1 декабря 2026 года: какие товары попадут под новые правила и что изменится для россиян

В материале РИАМО — об изменениях в системе «Честный знак», которые вступят в силу уже 1 декабря.

С 1 декабря 2026 года в России вступают в силу новые требования системы маркировки «Честный знак». Они затронут отдельные виды радиоэлектроники, бакалейной продукции, кормов для животных и многоразовых электронных сигарет. Кроме того, для производителей и импортеров электроники вводится технологический сбор. Какие товары попадут под новые правила, что придется изменить магазинам и отразится ли это на покупателях — в материале РИАМО.

«Честный знак» с 1 декабря 2026 года: какие товары попадут под новые правила

1. Маркировка электроники: какие товары нельзя будет продавать без кодов

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С 1 декабря заканчивается переходный период для отдельных видов радиоэлектронной продукции. Речь идет о товарах, для которых обязательная маркировка действует с 1 мая 2026 года.

В перечень входят отдельные виды электрических компонентов, зарядных устройств, розеток, выключателей, светотехнической продукции, ламп, фонарей, а также некоторые категории телефонной и другой радиоэлектронной техники.

До конца ноября участники рынка могут маркировать остатки продукции, произведенной или ввезенной до начала обязательной маркировки. С 1 декабря оборот таких товаров без кодов станет запрещен.

Кроме того, для радиоэлектроники вводится поэкземплярный учет. Это означает, что при передаче продукции между участниками рынка необходимо указывать сведения о кодах маркировки конкретных изделий. Информация будет передаваться через электронный документооборот.

Для магазинов и оптовых компаний это означает необходимость правильно оформлять приемку и отгрузку маркированной продукции. Покупателям же не придется совершать дополнительных действий: они смогут приобретать товары в обычном порядке.

Важно учитывать, что требования распространяются не на всю электронику без исключения, а на продукцию, включенную в утвержденные перечни по кодам ТН ВЭД и ОКПД2.

2. Маркировка продуктов: какие мука, крупы и бобовые попадут под новые требования

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С 1 декабря начинается очередной этап обязательной маркировки бакалейной продукции. Под новые требования попадут отдельные виды муки, круп, риса, смесей круп и сушеных бобовых.

Производители и импортеры должны будут наносить на соответствующую продукцию коды Data Matrix и передавать сведения о ее маркировке и вводе в оборот в систему «Честный знак».

Это продолжение поэтапного расширения маркировки продуктов питания. Ранее аналогичные требования начали действовать для ряда других бакалейных товаров, включая макаронные изделия, мюсли, мед и отдельные продукты быстрого приготовления.

При этом продукция, произведенная или ввезенная до начала обязательной маркировки соответствующей категории, может обращаться по переходным правилам. Поэтому не следует считать, что с 1 декабря вся мука, крупы и бобовые, уже находящиеся в магазинах, должны немедленно исчезнуть с полок.

Для покупателей принципиально ничего не меняется: товары по-прежнему можно будет приобретать в привычных упаковках, но на новой продукции появится цифровой код маркировки.

3. Корма для животных: как изменится учет маркированной продукции

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С 1 декабря меняется порядок учета отдельных видов упакованных кормов для домашних животных.

Участники оборота должны будут передавать сведения о кодах маркировки каждой единицы продукции, произведенной с этой даты. Это касается не только ввода товаров в оборот, но и передачи между участниками рынка, а также некоторых операций по выводу продукции из оборота.

Информация будет указываться в электронных передаточных документах. Таким образом, система сможет отслеживать движение конкретной упаковки корма, а не только партии товара в целом.

Саму обязательную маркировку кормов ввели раньше: для сухих кормов и лакомств требования действуют с октября 2024 года, для влажных — с марта 2025 года. Поэтому декабрьское нововведение касается прежде всего порядка передачи сведений и прослеживаемости продукции.

Для покупателей это не означает необходимости менять привычки или дополнительно регистрировать покупки. Основные изменения затронут производителей, поставщиков и розничные организации.

4. Электронные сигареты: какие многоразовые устройства нужно будет маркировать

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С 1 декабря 2026 года производители и импортеры должны наносить коды маркировки на электронные сигареты и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства многоразового использования.

Эти товары включены в перечень радиоэлектронной продукции. Участники рынка должны будут передавать в систему сведения о нанесении кодов и вводе устройств в оборот.

При этом переход на новые правила для торговли будет поэтапным. Передача сведений об обороте таких устройств начнется с 1 июня 2027 года, а передача данных о выводе из оборота — с 1 декабря 2027 года.

Для остатков, произведенных или ввезенных до 1 декабря 2026 года, предусмотрены переходные положения. В частности, их можно будет реализовывать без маркировки в установленный переходный период.

Важно: речь идет именно о многоразовых электронных устройствах, а не обо всех товарах, которые в обиходе называют вейпами.

Подорожают ли продукты, корма и электроника из-за маркировки

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Расширение системы «Честный знак» может привести к удорожанию отдельных товаров. Хотя сама маркировка не является налогом или акцизом, для производителей, импортеров и продавцов она создает дополнительные расходы, часть которых бизнес может переложить на покупателей.

Стоимость одного кода Data Matrix в 2026 году составляет 61 копейку с учетом НДС. Однако это лишь небольшая часть общих затрат. Компаниям также приходится приобретать принтеры, сканеры и другое оборудование, оплачивать программное обеспечение, интеграцию с учетными системами, обслуживание техники и организацию электронного документооборота.

Для крупных предприятий эти расходы распределяются на большие объемы продукции. Небольшим производителям и компаниям с ограниченной рентабельностью внедрение маркировки может обойтись относительно дороже. Дополнительные затраты возникают и при изменении логистики: участникам рынка необходимо отслеживать движение промаркированных товаров и своевременно передавать сведения в систему.

В результате часть расходов может включаться в себестоимость продукции и отражаться на отпускных и розничных ценах. Особенно чувствительной такая нагрузка может оказаться для недорогих товаров повседневного спроса, где даже небольшое увеличение затрат на одну упаковку имеет значение.

Вместе с тем говорить о неизбежном подорожании всех товаров с 1 декабря было бы неправильно. Итоговый эффект зависит от категории продукции, объемов производства, степени автоматизации предприятий и конкуренции. Некоторые компании могут взять дополнительные расходы на себя, другие — постепенно учитывать их в стоимости товаров.

Таким образом, расширение обязательной маркировки создает предпосылки для роста цен, но не означает, что с 1 декабря покупатели сразу увидят одинаковое повышение стоимости всех затронутых товаров.