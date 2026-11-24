В тюрьме будет тяжко: житель Алтая 12 раз изнасиловал ребенка Происшествия сегодня в 13:48

На Алтае будут судить местного жителя, который неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, сообщает издание «Новости Горного Алтая».

Возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 4 с. 132 УК РФ. Педофил орудовал на протяжении длительного времени. Всего ему вменяется 12 эпизодов насильственных действий. Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.