Новый корпус Новопетровской школы №2 на 300 мест в селе Новопетровское городского округа Истра готов примерно на 60%. Открытие запланировано на 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В селе Новопетровское на Полевой улице продолжается строительство нового корпуса «Новопетровской школы №2» на 300 мест. Строительная готовность объекта составляет около 60%.

Строители выполняют фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные системы и витражные конструкции. На прилегающей территории идет благоустройство.

Площадь корпуса превысит 6,6 тыс. кв. м. В нем разместятся актовый зал, современный пищеблок, два спортивных зала и учебные кабинеты для старших классов. Рядом обустроят футбольное поле с беговыми дорожками и многофункциональную спортивную площадку.

Корпус возводят за счет бюджетных средств по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодежь и дети». Открыть его планируют 1 сентября 2027 года.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.