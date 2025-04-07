Одышка, плохо ходит: стали известны подробности о состоянии Михаила Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что артист испытывает проблемы со здоровьем: есть одышка, он плохо ходит, сообщает РЕН ТВ .

«Организационные вопросы по транспортировке в Москву решены», — отметил адвокат.

По его словам, за Ефремовым приедут и сразу отвезут в столицу.

24 марта Алексеевский райсуд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение Ефремову. Артист поблагодарил суд за принятое решение и пообещал, что больше не сядет за руль. После выхода из колонии он планирует поехать по врачам на обследование. Ефремов выйдет из тюрьмы 9 апреля.

Ранее Падалко сообщал, что Ефремову диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких.