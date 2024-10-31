Эксперт назвала итальянское блюдо, которое поможет поддержать здоровье

Современные нутрициологи подчеркивают важность сбалансированного питания, которое включает в себя не только разнообразие ингредиентов, но и их полезные свойства при термической обработке. Одним из таких ярких блюд является итальянская паста с запеченной свеклой, козьим сыром и протертой мякотью томатов, которая сочетает вкус, пользу и баланс основных нутриентов. Об этом сообщила РИАМО бренд-менеджер ТМ «Пиканта» Анна Киричек.

Польза блюда

Это блюдо богато клетчаткой, антиоксидантами и витаминами благодаря использованию овощей, таких как свекла и томаты. Козий сыр добавляет полезные жиры и белок, а базилик придает свежесть и аромат.

«Свекла и томаты богаты витаминами, особенно витаминами C и K, минералами, такими как магний и калий, которые поддерживают нормальную работу нервной и мышечной систем, укрепляют кости и способствуют нормализации артериального давления. Сочетание итальянской кухни и ярких овощных ингредиентов не только радует вкусом, но и подходит для поддержания физического и даже психологического здоровья», — рассказала Киричек.

Соотношение КБЖУ на 100 г блюда: 104,3 ккал, белки — 4,15 г, жиры — 4,75 г, углеводы — 11,59 г.

«Один из важнейших принципов здорового питания — употребление 5 порций овощей и фруктов в день. Некоторые исследования показывают, что люди, которые едят больше консервированных продуктов, как правило, потребляют больше фруктов и овощей по сравнению с людьми, которые едят меньше консервированных фруктов и овощей. Поэтому их наличие в рационе помогает соблюдать правило „5 порций“ в любой сезон», — рассказала нутрициолог Юлия Чернобровкина.

Польза свеклы заключается в ее способности улучшать кровообращение и снижать уровень артериального давления, что делает ее отличным дополнением к рациону. Свекла содержит бетаин, который помогает бороться с воспалительными процессами в организме.

Семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская поделилась мнением, что в отличие от большинства овощей, термическая обработка томатов лишь усиливает их полезные свойства. При нагревании повышается усвояемость витамина К и ликопина — мощного антиоксиданта, который поддерживает иммунитет, здоровье кожи, улучшает зрение, способствует нормальной работе пищеварительной системы. Ликопин также предотвращает образование тромбов, помогает повысить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снижает риск развития остеопороза.

Козий сыр является ценным продуктом в рационе благодаря своим уникальным свойствам. Во-первых, он легко усваивается, так как содержит меньше лактозы по сравнению с коровьим молоком, что делает его подходящим для людей с лактозной непереносимостью. В его составе также меньше насыщенных жиров, что положительно сказывается на уровне холестерина и здоровье сердца. Козий сыр богат высококачественным белком, необходимым для поддержания мышечной массы, и содержит кальций, который легко усваивается организмом, что особенно важно для укрепления костей и профилактики остеопороза.

Как подчеркивают нутрициологи, важно ежедневно включать в меню разнообразные овощи и фрукты. Этот рецепт идеально соответствует принципу «5 порций овощей в день». Томаты, свекла и козий сыр в составе блюда не только обогащают его витаминами, минералами и антиоксидантами, но и улучшают работу сердечно-сосудистой системы, пищеварения и укрепляют иммунитет. Сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов делает его питательным и полезным для организма. Такой подход к питанию поможет поддерживать здоровье и гармонию на долгие годы.

Рецепт пасты со свеклой, козьим сыром и пассатой

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Паста фетучини (или другая длинная паста) — 300 г;

Протертая мякоть томатов — 400 мл;

Свекла — 2 средних шт.;

Козий сыр (мягкий) — 100 г.;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль и перец — по вкусу;

Свежий базилик (для подачи) — по желанию.

Свеклу хорошо вымойте, заверните в фольгу и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут, до мягкости. Когда свекла будет готова, остудите ее, очистите и нарежьте небольшими кубиками.

На сковороду с разогретым оливковым маслом высыпьте мелко нарезанный чеснок, пережарьте для раскрытия вкуса. Добавьте нарезанную свеклу и обжаривайте еще 4-5 минут, чтобы она пропиталась ароматами.

Затем к свекле добавьте протертую мякоть томатов. Уменьшите огонь и тушите соус около 10 минут, чтобы он стал более густым и ароматным. Приправьте его солью и перцем по вкусу.

Пока соус тушится, сварите пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния «аль денте». Вытащите пасту из воды, сохранив около 1⁄2 стакана жидкости. Выложите готовую пасту в сковороду с соусом и перемешайте. При необходимости добавьте немного воды от варки, чтобы соус стал более жидким.

Положите пасту на тарелки, сверху посыпьте кусочками козьего сыра. Он слегка расплавится, придавая блюду сливочную текстуру. Украсьте блюдо свежими листьями базилика и подавайте горячим. Его можно дополнить свежим хлебом или зеленым салатом.