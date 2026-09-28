Обрадуй соседей: шар для катания по полу ночью продают в Самаре за 100 тысяч

На одной из онлайн-платформ житель Самары выложил объявление о продаже необычного «средства для успокоения шумных соседей», которые не дают отдыхать в ночное время. Им оказался огромный полированный шар из нержавеющей стали.

«Продам большой металлический шар высотой 50 см для катания по полу по ночам. Вашим соседям снизу точно понравится, мои соседи были в восторге. Продаю в связи с переездом в частный дом», — написано в объявлении.

За б/у шар диаметром 50 см мужчина просит 100 тыс. рублей.

На платформе есть аналогичное предложение из Москвы, там прайс на новый шар скромнее — 10 тыс. рублей, также предусмотрена доставка. Отмечается, что изделие ручной работы устойчиво к ржавчине.

Если нет сил справиться с огромным шаром, в Тольятти есть шарик поменьше за 3466 рублей. Его диаметр — всего 5 см, однако продавец обещает вау-эффект, сравнимый с большим аналогом.

«Уникальный винтажный предмет из СССР! Звук необыкновенный, как будто что-то очень большое катится. Можно удивлять соседей снизу по ночам. Отличный антуражный подарок», — пишет он.

На самом деле пугающие звуки катания тяжелых шаров в многоэтажках — это не проделки соседей, а физические процессы в железобетонных перекрытиях при их температурном сжатии и усадке здания.

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