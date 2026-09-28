Врач рассказала жителям Белоомута в округе Луховицы, как беречь легкие

Занятие профилактического лектория «Белоомутцам – ЗОЖ» прошло во время Недели сохранения здоровья легких, которая проводилась в Подмосковье с 21 по 27 сентября. Надежда Масляева рассказала о факторах риска, профилактике заболеваний и диагностике. Врач также показала несколько упражнений дыхательной гимнастики.

«Наиболее сильно легким вредят: это курение, гиподинамия, избыточный вес, аллергены, загрязненный воздух. Также невылеченные или неправильно леченые инфекции (простуды, бронхиты, ОРВИ) могут привести к осложнениям и переходу заболевания в хроническую форму», — подчеркнула Надежда Масляева.

Врач посоветовала отказаться от вредных привычек, поддерживать физическую активность, следить за питанием и личной гигиеной, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку. При простуде и бронхите она рекомендовала не заниматься самолечением и своевременно делать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.

Обратиться к врачу необходимо при кашле, который не проходит больше месяца, длительном выделении мокроты, одышке при небольшой нагрузке, боли в груди, ощущении нехватки воздуха или кровохарканье. Своевременное лечение помогает замедлить развитие заболеваний и сохранить качество жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.