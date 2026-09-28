Ипотека вместо выходных: 36% россиян готовы работать без отдыха

36% россиян готовы взять подработку, чтобы быстрее накопить первоначальный взнос на жилье. Еще 15% ради этой цели согласны работать по выходным, а 12% — трудиться дополнительные часы в течение дня. При этом 9% уже имеют дополнительный заработок для этой цели. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра ГК «Гранель», которые РИАМО привели в компании.

Среди тех, кто готов подрабатывать или уже имеет дополнительный источник дохода, чаще всего выбирают работу по своей основной профессии — такой вариант назвали 38% участников исследования. Еще 21% готов заниматься ручным трудом: производством мебели, электрикой и другими видами работ. Каждый шестой (17%) рассматривает фриланс, связанный с творческими профессиями и IT: дизайн, написание текстов, программирование и другие проекты. Еще 13% готовы подрабатывать в продажах и работе с клиентами, например в магазинах или кафе. Онлайн-образование и репетиторство выбрали для подработки 7% опрошенных. Еще 4% готовы работать в такси, доставке, курьерских службах или на складах.

Дополнительная занятость действительно может заметно ускорить накопление первоначального взноса. Например, если ориентироваться на предложения о подработке на hh.ru, средний уровень предлагаемого дохода в марте 2026 года составлял около 85 тыс. рублей в месяц. При этом конкретный заработок сильно зависит от графика и количества смен.

Если условно выделять на подработку четверть стандартной занятости, дополнительный доход может составить около 20–25 тыс. рублей в месяц — за год это порядка 250–300 тыс. рублей. Для человека, который уже накопил часть первоначального взноса, такая сумма может существенно приблизить покупку жилья.

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