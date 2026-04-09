Десятки людей в пермской Добрянке пришли проститься с убитой учительницей
В Добрянке Пермского края попрощались с учительницей русского языка и литературы. Ее на пороге одной из школ 7 апреля убил ученик, сообщает 59.ru.
Траурную церемонию посетили десятки людей. Они все положительно отзываются об учительнице. Присутствующие произносили речь, вспоминая о погибшей.
На опубликованных фото видно, что женщине прислали множество венков.
Утром 7 апреля на улице рядом со входом в школу в Добрянке 17-летний ученик ударил ножом учительницу. Парня задержали полицейские.
Позднее учительница погибла. Согласно предварительным данным, подросток мог совершить преступление из-за недопуска к экзаменам. Он учился в девятом классе.
Во время допроса напавший объяснил свои действия конфликтами с учительницей. Он сказал, что преподавательница его травила.
Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов рассказывал, что девятиклассник стоял на учете в полиции. Его много раз оставляли на повторное обучение.
По словам учащихся, погибшая была классным руководителем подростка. Они поделились, что учительница не допускала парня к экзаменам.
