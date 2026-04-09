Десятки людей в пермской Добрянке пришли проститься с убитой учительницей

В Добрянке прошло прощание с учительницей, зарезанной учеником на пороге школы

В Добрянке Пермского края попрощались с учительницей русского языка и литературы. Ее на пороге одной из школ 7 апреля убил ученик, сообщает 59.ru .

Траурную церемонию посетили десятки людей. Они все положительно отзываются об учительнице. Присутствующие произносили речь, вспоминая о погибшей.

На опубликованных фото видно, что женщине прислали множество венков.

Утром 7 апреля на улице рядом со входом в школу в Добрянке 17-летний ученик ударил ножом учительницу. Парня задержали полицейские.

Позднее учительница погибла. Согласно предварительным данным, подросток мог совершить преступление из-за недопуска к экзаменам. Он учился в девятом классе.

Во время допроса напавший объяснил свои действия конфликтами с учительницей. Он сказал, что преподавательница его травила.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов рассказывал, что девятиклассник стоял на учете в полиции. Его много раз оставляли на повторное обучение.

По словам учащихся, погибшая была классным руководителем подростка. Они поделились, что учительница не допускала парня к экзаменам.

