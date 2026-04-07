«Гнобила»: школьник объяснил нападение на учителя в Прикамье

Подросток, напавший на учительницу в Прикамье, заявил, что педагог его «гнобила»

Девятиклассник, напавший с ножом на учительницу в Добрянке Пермского края, на допросе назвал мотивом конфликты с педагогом, сообщает RT .

Нападение произошло утром 7 апреля у входа в школу в Добрянке. Подросток ударил учительницу ножом. Педагога доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, однако спасти ее не удалось.

«Гнобила», — заявил школьник на допросе, объясняя мотив нападения.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов сообщил, что девятиклассник состоял на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение.

По данным учащихся школы, погибшая Олеся Багута преподавала русский язык и литературу и была классным руководителем подростка. Они рассказали, что педагог не допускала его к экзаменам.

