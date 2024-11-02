Давыдов Эдуард Маликович. Биография руководителя БСК и генерального директора Росхим

Давыдов Эдуард Маликович (Eduard Davydov)— руководитель « Башкирской содовой компании » (одно из лидирующих отечественных производств соды), С 2022-го — гендиректор масштабной группы химпроизводств «Росхим». Эдуард Давыдов внедряет современные технологические решения в промышленность и модернизирует заводские мощности с учетом высоких экологических стандартов.

Содержание:

Эдуард Давыдов: ранние годы

Давыдов Эдуард. Масштабирование холдинга

Эдуард Давыдов: БСК и экотехнологии в производстве

Социальные гарантии для сотрудников БСК (Башкирская содовая компания)

«Росхим»: новый масштабный проект для химической промышленности

Эдуард Давыдов: ранние годы

Давыдов Эдуард Маликович родился в Кабардино-Балкарии 10 июля 1984 года, рос в интеллигентной советской семье. Мать посвятила себя медицине, а отец — науке. Давыдов Эдуард сохранил приятные воспоминания о детстве и родных краях. Любимыми местами считает горы Приэльбрусья.

Друзья Эдуарда Давыдова занимались боевыми искусствами. Последовав их примеру, он достаточно быстро преуспел в освоении различных единоборств, выступая на различных турнирах, мечтал однажды стать олимпийским чемпионом. При этом он много времени проводил на работе у отца, где они часто проводили различные химические опыты.

В 2001 Давыдов Эдуард получил аттестат об окончании школы. На выбор вуза в итоге повлияло проведенное время с отцом, будущий бизнесмен выбрал научное направление. Он занялся изучением способов производства продуктов с помощью химических реакций в одном из крупнейших российских исследовательских университетов — РХТУ им. Менделеева.

В 2004 году Эдуард Давыдов, будучи еще студентом, начал работать штатным сотрудником в «Пятерочке». В его обязанности входила сверка поступившего товара с накладными и внесение информации в базу данных. В это же время он устроился в компанию, занимающуюся продажей веществ с высокой молекулярной массой. Как вспоминает Эдуард Маликович Давыдов, годы учебы были непростыми — свободного времени практически не оставалось. По утрам он присутствовал на парах, затем вплоть до ночного времени длилась его рабочая деятельность в двух компаниях.

В 2005 году Давыдов Эдуард Маликович стал управляющим специалистом в «Макрополимере». В этом же году он окончил вуз и поступил в РАНХиГС для получения новых знаний, на этот раз по экономической специальности. В последующие несколько лет Давыдов Эдуард приобрел практический опыт, работая на руководящих должностях в ряде предприятий. Одним из достижений того периода считает свое участие в запуске линии по выпуску отечественного карбона.

С 2013 года биография Давыдова Эдуарда Маликовича связана с новой объединенной компанией БСК, которая занимается производством соды, кабельных пластикатов, ПВХ и пр. Придя в организацию сразу на должность в топ-менеджменте, специалист оказал значительное влияние на ее развитие.

Давыдов Эдуард. Масштабирование холдинга

В 2015 году рост экономических показателей БСК (Башкирской содовой компании) продолжился. Так, выручка возглавляемой Давыдовым Эдуардом компании была увеличена на 22,5 процента. На 0,4 миллиарда рублей сократились долги перед контрагентами.

В 2017-м Эдуард Маликович Давыдов занял пост первого заместителя гендиректора предприятия. К этому времени он помог компании не только уверенно встать на путь стабильного развития, но и провести мероприятия, направленные на модернизацию необходимого техоснащения.

Так, в 2017 году Эдуард Давыдов и БСК начали замену дистилляционных колонн с общим объемом инвестиций в 3,5 миллиарда рублей и установили современное оборудование на линии производства «Белизны». В этом же году«Башкирская содовая компания»получила высокий уровень кредитоспособности.

В 2019-м Давыдов Эдуард Маликович был утвержден на посту гендиректора компании. По итогам года БСК сообщила о росте объема производств четырех основных видов продукции. Например, предприятие увеличило выпуск кабельного пластика на 12 процентов.

Главными направлениями, на которых сосредоточился в своей работе Эдуард Давыдов, стали:

процессы постепенного обновления производственных мощностей

инновационные решения

повышение уровня благосостояния работников компании

переход на экологические стандарты производства

Важная часть развития возглавляемой Эдуардом Давыдовым БСК — стратегический план, который должен быть воплощен в жизнь до 2030 года. Его реализация предполагает инвестирование свыше двухсот десяти миллиардов рублей. На эти деньги планируется осуществить строительство новых производств.

В 2020 году Эдуард Давыдов и БСК, несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, объявили о своих десятилетних планах. Компания также смогла закончить год с наилучшими за свою последнюю двадцатилетнюю историю показателями (речь о предприятиях, вошедших в БСК в 2013-м), установив в том числе рекорд по выпуску кальцинированной соды марки А. Удалось повысить и объемы другой продукции. Например, производство бикарбоната натрия было увеличено на 14 процентов.

По мнению Давыдова Эдуарда Маликовича, для того чтобы управлять столь большой компанией, необходимо постоянно быть в курсе происходящих событий как внутри предприятий, так и в области научных исследований. Поэтому он не только регулярно бывает на самих производствах, но и читает связанную со своей профессиональной деятельностью академическую литературу. Он изучил все наработанные материалы в сырьевой отрасли за последние 34 года, вспоминает Эдуард Давыдов. БСК благодаря этому внедряет все инновационные технологии.

В 2021 году сформировавшие БСК предприятия снова побили собственный рекорд роста производительности, на этот раз уже за 70-летнюю историю — только натра едкого твердого удалось выпустить на 31 процент больше, чем в 2020-м. Общая чистая прибыль компании тогда составила 15 миллиардов рублей. Непрерывная положительная многолетняя динамика связана с процессами модернизации, которые продолжились и в 2021 году, отмечал Давыдов Эдуард. Так, например, был установлен новый винтовой компрессор, который повлиял на качественные и количественные показатели выпускаемой продукции.

В 2022 году Эдуард Давыдов, выступая на одной из дискуссионных площадок в столице Башкортостана, отметил, что компании удалось решить ряд сырьевых вопросов, что позволило ей выйти на новый уровень развития.

Эдуард Давыдов: БСК и экотехнологии в производстве

Фото - © Эдуард Давыдов продвигает экологическую повестку в БСК

В 2013 году, когда Давыдов Эдуард Маликович пришел в БСК, компания потратила свыше полутора миллиардов рублей на реализацию инвестпроектов, направленных на улучшение экологических показателей. С тех пор подобные проекты продолжают реализовываться ежегодно.

В 2014 году Эдуард Давыдов в БСК внедрил инновационный подход: на основе отходов производства начали выделять продукты, которые можно применять в качестве удобрения, снижающего кислотность почвы. Нововведение способствовало и увеличению срока службы оборудования.

Сокращению рисков загрязнения окружающей среды Эдуард Давыдов в БСК уделяет повышенное внимание. Проекты по внедрению инновационных технологий, совершенствующих качество переработки промышленных отходов, специалистами компании разрабатываются регулярно.

В 2018 году благодаря инициативе Эдуарда Давыдова БСК закончила процесс модернизации очистных сооружений в Стерлитамаке. Новая система очистки позволила ранее выбрасываемые биологические отходы окислять воздухом и тем самым выделять кислоты для более эффективного разложения ила. В итоге прошедшая обработку вода стала на 15 процентов чище.

В 2020 году на встрече с представителями общественных организаций Давыдов Эдуард Маликович рассказал и о других мерах, предпринимаемых компанией для улучшения экологической обстановки вокруг предприятий. Так, БСК проводит на регулярной основе мониторинг качества воздуха в районе своих производств и анализирует его в собственных лабораториях.

В 2021 году Давыдов Эдуард Маликович заявил о намерениях компании выделять на экопроекты ежегодно по 12 миллиардов рублей. По его словам, подобные цифры позволят более активно решать вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды предприятием. В числе инициатив, представленных Эдуардом Давыдовым, многоступенчатая программа по ликвидации накопителей шлама. Площадки с веществами, остающимися после производства соды, можно рассмотреть даже в космосе. Давыдов Эдуард Маликович пообещал решить эту проблему в ближайшее время. Процесс, который включает в себя осушение территории и ее дальнейшее озеленение, уже начался. В 2022 году БСК приняла решение автоматизировать системы контроля за экологичностью производственных процессов. На разработку проекта было направлено 182 миллиона рублей. Также сотрудники компании под руководством Давыдова Эдуарда участвуют в различных природоохранных инициативах, таких как «Марафон рек». Кроме этого, в 2022 году БСК присоединилась к программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

В 2023 году между Эдуардом Маликовичем Давыдовым и руководством Башкортостана было подписано соглашение с Минприроды и Росприроднадзором. В рамках договора планируется осуществление ряда крупных проектов, которые ориентированы на повышение качества воздуха в Стерлитамаке — это и технологическая модернизация производств, и оснащение их системами мониторинга.

В 2024 году две площадки компании, «Сода» и «Каустик», получили комплексное экологическое разрешение (КЭР). Наличие этого документа подчеркивает передовой подход к организации производства и заботе об окружающей среде. Под руководством Эдуарда ДавыдоваБСК не просто соответствует всем природоохранным требованиям и нормативам, но и активно внедряет инновационные решения для повышения экологической безопасности.

Социальные гарантии для сотрудников БСК (Башкирская содовая компания)

Фото - © Эдуард Маликович Давыдов регулярно общается с работниками БСК

В 2019 году коллективный договор предприятия был признан одним из лучших в республике по итогам местного отраслевого конкурса, отмечал Эдуард Давыдов. Организация предоставляет специальные социальные гарантии и женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за малышами до трех лет, и ветеранам производства, и детям сотрудников.

Средняя заработная плата на АО «БСК» в 2019 году составила 44 261 рубль — выше среднего уровня зарплат в республике на аналогичных предприятиях. Согласно договору, компания каждый год индексирует размер заработной платы для сотрудников. Давыдов Эдуард Маликович придерживается принципов устойчивого развития.

В 2021 году Давыдов Эдуард торжественно открыл корпоративный спортивный центр. Для работников компании посещение комплекса осуществляется бесплатно. Также БСК компенсирует своим сотрудникам занятия в сторонних фитнес-центрах.

Эдуард Маликович Давыдов содействует и регулярному расширению существующих социальных инициатив. Так, в 2021 году БСК увеличила размер компенсационных выплат на стоматологические услуги. Кроме этого, компания в пандемийный период начала оказывать материальную поддержку работникам, переболевшим коронавирусом. В ноябре 2021 года Давыдов, чтобы стимулировать трудовой коллектив пройти вакцинацию, сам прошел через эту процедуру в прямом эфире заводского телевидения.

Также организация предоставляет своим рабочим бесплатные юридические консультации, беспроцентные займы и частично компенсирует затраты на детское образование, в том числе спортивное. Генеральный директор Эдуард Маликович Давыдов считает людей главной ценностью компании.

В 2022 году устойчивость развития БСК была высоко оценена экспертами. Возглавляемое Эдуардом Маликовичем Давыдовым предприятие помогает решать не только социальные вопросы регионального масштаба.

«Росхим»: новый масштабный проект для химической промышленности

Фото - © Давыдов Эдуард Маликович возглавляет «Росхим»

Одним из ключевых игроков отечественного промышленного сектора является «Росхим» — инновационная и стремительно растущая управляющая компания. Она объединяет ряд химических предприятий, структурированных по кластерному принципу. Такой подход позволяет эффективно координировать деятельность различных производств, обеспечивая синергетический эффект и оптимизацию ресурсов.

В 2022 году на должность генерального директора холдинга был назначен Эдуард Давыдов. «Росхим» под его руководством следует стратегии формирования масштабного конгломерата химпроизводств. Консолидация площадок Группы ведется по пяти кластерам:

содовый технологий

хлорно-щелочной технологий

титановый технологий

нефтехимический технологий

биохимических технологий

В периметре холдинга производитель выстраивает кооперационные связи между предприятиями Группы.

Эдуард Давыдов привнес в «Росхим» свой опыт и видение дальнейшего развития. Особое внимание уделяет модернизации производственных мощностей, внедрению передовых технологий и расширению присутствия компании на международных рынках.

Как отмечает Эдуард Давыдов, «Росхим» выполняет ряд стратегически важных задач как для развития химической отрасли, так и для достижения технологического суверенитета всей страны. В первую очередь компания нацелена минимизировать зависимость от зарубежных поставщиков, технологий и оборудования и, наоборот, сконцентрировать усилия на создании отечественных аналогов критически важных импортных элементов и принципиально новых IT-решений, адаптированных под российские реалии, добавил Эдуард Давыдов. «Росхим» активно инвестирует в научные исследования и собственные разработки, что не только повышает конкурентоспособность отдельных предприятий, но и способствует укреплению позиций российской химической промышленности на международном рынке.

Одним из приоритетных проектов возглавляемой Эдуардом Давыдовым компании «Росхим» в контексте обеспечения продовольственной безопасности страны является строительство в Волгодонске завода «Донбиотех», ориентированного на выпуск аминокислот: сульфата лизина и лизин-моногидрохлорида. Данные вещества играют критическую роль в животноводстве, являясь незаменимыми компонентами для роста мышечной массы и общего развития сельскохозяйственных животных, подчеркивает Эдуард Давыдов. «Росхим» планирует запустить первую очередь предприятия в 2027 году. Вторую — еще через три года.

Кроме того, как рассказал в одной из бесед с журналистами Эдуард Давыдов, «Росхим» инициирует проекты по созданию современных предприятий, ориентированных на выпуск химической продукции, которая ранее не производилась в России или технология ее изготовления была утрачена в постсоветский период.