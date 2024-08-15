Экопроекты жителей Подмосковья ждут на Всероссийской премии «Экопозитив-2024»

Начался прием заявок на ежегодную премию «Экопозитив-2024», инициатором которой выступает движение ЭКА. Основная цель мероприятия — отметить региональные проекты, которые внесли значимый вклад в сохранение природы, защиту экологических прав и развитие экологической культуры, сообщает пресс-служба эковедомства.

«Мы всегда за то, чтобы поделиться с нашими активными жителями информацией о предстоящих экологических мероприятиях. Чем чаще наши граждане будут проявлять свою активность в акциях и конкурсах, тем выше будет уровень их экологической грамотности», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что такие мероприятия воспитывают в людях соблюдение экологических основ и дают шанс проявить себя, воплотив их экологически полезные идеи в жизнь.

Руководители экологических проектов, экоактивисты и предприниматели региона могут подать заявку в одну из 8 номинаций:

Экологические общественные организации и объединения;

Медиа в экосфере;

Экологические инициативы: экопросвещение;

Экологические инициативы: зоозащита;

Благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем;

На защите экоправ;

Бизнес в экологической сфере;

Экологически ответственный бизнес.

В каждой номинации отметят двоих победителей: по итогам народного голосования в соцсетях и по выбору жюри. Лауреаты премии получат дипломы, памятные статуэтки из натурального камня и подарки от партнеров. В этом году отдельную награду получат проекты по решению мусорной проблемы, по защите животных, по сохранению лесов и особо охраняемых природных территорий, по сохранению и очистке водных объектов, по экологическому просвещению.

Церемония награждения победителей состоится в конце 2024 года в Москве. Узнать подробности о премии и подать заявку можно до 10 октября 2024 года на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.