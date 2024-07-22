Студенты филиала РАНХиГС получили два гранта на развитие своих бизнес-проектов

Теперь победители получат гранты по 1 млн рублей на воплощение своих бизнес-проектов в жизнь. Лучшими признаны Алиса Дворкина с проектом «МедиаСканер» и Никита Густов, «Инновационное приложение по созданию букетов цветов BLOSSOMM»

«Считаю такой результат вполне закономерным. В Московском областном филиале мы успешно реализуем Акселерационную программу поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов. Начиная со второго курса наши студенты вовлечены в проектную деятельность, опытные преподаватели на основе собственных методик отрабатывают с ним механизмы и идеи создания проекта, для оценки перспектив реализации бизнес-идеи мы приглашаем лучших экспертов в различных областях, — рассказала заместитель директора Московского областного филиала Президентской академии, к. э. н., доцент Наталья Евгеньевна Поповичева.

Сегодня в конкурсе «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» могут на равных условиях с россиянами участвовать и студенты российских вузов из дружественных стран — Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, а также Колумбии и Сирии.

С каждым годом конкурс привлекают все больше талантливых и целеустремленных юношей и девушек.