«Росхим» стал обладателем еще одного химкомбината в Прикамье

АО «Росхим» уже контролирует несколько крупнейших химических предприятий, а теперь компания приобрела ООО «Карго», который управляет березниковской «Содой-Хлорат», сообщает «Коммерсант» .

С начала года «Росхим» вел переговоры о приобретении «Сода-Хлорат», а также АО «Камтекс-Химпром». Сумма сделок по двум предприятиям оценивалась в 5 млрд рублей.

Изменение о покупке ООО «Карго» внесены в ЕГРЮЛ 18 июня. До этого в «Росхиме» не комментировали планы о приобретении предприятий.

Образованная в 1999 году «Сода-Хлорат» выпускает химические соединения кальция и калия, которые используются в пищевой промышленности. В прошлом году чистая прибыль организации составила 1,6 млрд рублей.