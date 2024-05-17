В Минприроды РФ обсудили обновления нацпроекта «Экология»

14 мая в Минприроды России состоялось заседание общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экология». На нем обсуждались итоги действующих федеральных проектов и были представлены девять новых инициатив, которые станут фундаментом обновленного национального проекта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

С 2025 года начнет действовать обновленный нацпроект «Экология», в который войдут девять федеральных проектов. Большое внимание будет уделено расчистке рек, вовлечению отходов во вторичный оборот и рекультивации объектов накопленного вреда. Работа в этих направлениях поможет в достижении поставленных президентом до 2036 года задач.

«Согласно указу президента, до конца 2030 года необходимо ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Подмосковье не является исключением, Министерством природных ресурсов России было отмечено, что все объекты накопленного вреда в области относятся к категории «наиболее опасные», а значит нуждаются в скорейшей рекультивации. На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Подмосковье закрыты все 39 объектов накопленного вреда, из них с момента запуска проекта Минэкологией взято на контроль 27 полигонов, 21 из которых уже рекультивировано, еще 6 находятся в работе», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По сообщению Минприроды, всего с начала реализации федерального проекта в России рекультивировано 111 полигонов и свалок, 53 из них — в прошлом году. В Центральном федеральном округе, помимо Подмосковья, в число лидеров вошла Курская область, где за прошлый год также рекультивировано 4 объекта накопленного вреда.

«Подмосковье имеет хороший опыт в рекультивации объектов накопленного вреда, и если по началу было трудно, то сейчас работа отлажена, и мы с удовольствием делимся нашим опытом с коллегами из других регионов. В 2023 году в работе было 10 полигонов, на текущий момент их 6. Нет никаких сомнений, что плановые сроки будут выдержаны», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.