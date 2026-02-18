«Чушь»: в Госдуме отреагировали на слухи о блокировке Telegram 1 апреля

В среду зампред ИТ-комитета Госдумы Евгений Попов по итогам заседания комитета с участием главы Минцифры Максута Шадаева назвал новости о тотальной блокировке мессенджера Telegram на территории России чушью, сообщают « Вести ».

В Сети распространились сообщения о том, что с 1 апреля Роскомнадзор (РКН) может приступить к полной блокировке мессенджера Telegram в РФ. Сам РКН ответил на это, что добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу нечего.

«Судя по всему, про первое апреля — чушь», — заявил Попов.

Ранее депутат ГД Андрей Свинцов назвал эту информацию хайпом. А депутат Александр Ющенко отметил, что вероятность полной блокировки мессенджера небольшая.

