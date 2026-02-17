В Госдуме прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram в РФ 1 апреля

Депутат Госдумы Александр Ющенко назвал небольшой вероятность блокировки мессенджера Telegram на территории России в апреле, так как это нецелесообразно, сообщает «Лента.ру» .

«Оцениваю такую вероятность как небольшую, потому что не вижу целесообразности такого шага. Мы видим, что есть какая-то реакция Роскомнадзора, по определенным сообщениям можем судить, что руководство Telegram идет на диалог с российскими властями», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Telegram, следуя требованиям Роскомнадзора, уже ограничил доступ к нескольким аккаунтам, распространявшим противоправный контент. Это можно рассматривать как позитивный сигнал.

Депутат Госдумы добавил, что на сегодняшний день не видит ни политической, ни технологической целесообразности блокировки Telegram. Мессенджером пользуется большинство россиян.

Ранее Baza сообщала, что с 1 апреля Роскомнадзор может приступить к тотальной блокировке Telegram в России. Приложение перестанет загружаться на всей территории страны. Позднее в ведомстве прокомментировали опубликованную в СМИ информацию о полной блокировке мессенджера.

