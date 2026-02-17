Telegram в России могут полностью заблокировать с 1 апреля
Фото - © Руслан Хисматов / Фотобанк Лори
С 1 апреля Роскомнадзор может приступить к тотальной блокировке мессенджера Telegram на территории России, сообщает Baza.
Ограничения затронут как мобильные сети, так и стационарный интернет — приложение перестанет загружаться на всей территории страны.
Данная мера будет введена по аналогии с Instagram* и Facebook*.
Ранее Роскомнадзор заявил о замедлении Telegram. Причиной этого решения стало игнорирование сервисом законов России.
*Принадлежат признанной в РФ экстремистской организации Meta и запрещены на территории страны.
