Депутат Свинцов назвал хайпом информацию о блокировке Telegram 1 апреля

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов прокомментировал информацию о полной блокировке мессенджера Telegram в России, сообщает радиостанция « Говорит Москва ».

В Сети распространились сообщения о возможной тотальной блокировке сервиса с 1 апреля.

Как заявил депутат, распространивший информацию Telegram-канал «хайпанул» на его предыдущих высказываниях, привязавшись к символичной дате.

Также Свинцов уточнил, что компании Telegram нужно около 1,5 месяцев, чтобы при желании выполнить требования Роскомнадзора. Однако окончательное решение зависит от самого мессенджера.

«Взаимодействие между Роскомнадзором и Telegram есть, оно достаточно эффективно при наличии желания со стороны Telegram. Тут равновероятно: Telegram может исполнить требования, тогда с него к 1 апреля будут сняты ограничения, так и может игнорировать требования, и у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений. Исключительно от компании Telegram зависит их судьба», — отметил депутат.

Ранее у россиян возникли проблемы при обновлении Windows на фоне замедления Telegram.

