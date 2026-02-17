У россиян возникли проблемы при обновлении Windows на фоне замедления Telegram
Фото - © Telegram-канал Mash
Замедление мессенджера Telegram в России отразилось на операционной системе Windows. Пользователи жалуются на сбои при загрузке обновлений, сообщает Mash.
Система выдает ошибку «нет соединения с сервером обновлений Microsoft» и зависает на этапе загрузки. Проблема затронула как владельцев лицензионных версий, так и пользователей нелицензионного ПО.
У некоторых обновление все-таки появляется, но загружается в течение нескольких дней.
Причина может быть в усилении фильтрации интернет-трафика провайдерами на фоне замедления работы Telegram в России. Под блокировку могли попасть IP-адреса и домены, через которые Windows получает обновления.
Ранее мошенники научились использовать замедление Telegram для обмана россиян.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.