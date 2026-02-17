сегодня в 14:54

Роскомнадзор (РКН) прокомментировал опубликованную в СМИ информацию о полной блокировке мессенджера Telegram на территории РФ в апреле текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Baza сообщала, что с 1 апреля Роскомнадзор может приступить к тотальной блокировке Telegram в России. Приложение перестанет загружаться на всей территории страны.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

10 февраля российские власти приняли решение о замедлении работы Telegram. Речь идет о частичном ограничении работы мессенджера. Причиной этого решения стало игнорирование сервисом законов России.

