Альпинист Яковенко был на месте Натальи Наговициной и спасся сам

Председатель комитета по спортивному скалолазанию Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла на пике Победы в Кыргызстане, не воспользовалась шансом на спасение, сообщает aif.ru .

«У Наговициной был шанс на спасение — спускаться самой. Она сломала лодыжку. Я тоже однажды сломал лодыжку, как и Наталья. Это было на высоте 4 тыс. м. Товарищи предложили нести меня. Но я отказался, так как тогда скорость спуска бы сильно замедлилась», — рассказал Яковенко.

Он подчеркнул, что примотал к ноге ледоруб и, превозмогая боль, двинулся вперед. Альпинисту удалось добраться до высоты, откуда его эвакуировали вертолетом.

Яковленко добавил, что Наговициной не стоило оставаться на месте в надежде на спасение, а самостоятельно спускаться. В таком случае у российской альпинистки появился бы шанс на спасение.

Наговицина сломала ногу на спуске в середине августа и застряла на пике Победы. Сначала россиянка подавала признаки жизни, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь. Итальянец Лука Синегилья, который попытался спасти женщину, получил сильное обморожение и скончался от отека мозга.

Наталью признали пропавшей без вести. Новые кадры с беспилотника не выявили признаков, что женщина жива. Однако по кадрам нельзя сказать, что Наговицина точно умерла. Ранее операцию по ее спасению отменили из-за непогоды.