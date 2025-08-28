Альпинист заявил, что по новым кадрам нельзя говорить о смерти Наговициной

Власти Киргизии обнародовали видеозапись, сделанную дроном, облетевшим пик Победы. Целью съемки была оценка состояния российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на вершине горы. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев поделился своим мнением о последних кадрах и оценил шансы на то, что женщина еще жива, сообщает aif.ru .

Он отметил, что по новому видео невозможно с уверенностью сказать, жива ли российская альпинистка. По его словам, кадры не дают оснований утверждать, что женщина находится в сознании и подает какие-либо сигналы. Нет никаких подтверждений ее состояния.

Альпинист выразил надежду увидеть признаки жизни, например, движение руки, но ничего подобного на видео нет. При этом он допустил, что человек может быть без сознания, а тепло, которое скрывает спальник, может быть незаметно для тепловизора. Также возможно, что во время съемки альпинистка спала.

«Мне кажется, говорить уверенно о том, что человек погиб можно тогда, когда к нему поднимутся спасатели и прощупают пульс», — подчеркнул Киселев.

По его мнению, если российская альпинистка жива, то это будет настоящим чудом. Однако он считает, что, скорее всего, она погибла. При этом он подчеркнул, что чудеса случаются, и видео не дает оснований для однозначного вывода о ее смерти.