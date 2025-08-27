Съемка с воздуха на пике Победы не выявила признаков, что Наговицина жива

Комитет национальной безопасности Киргизии 27 августа использовал беспилотники с тепловизионным оборудованием в зоне, где на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина из-за сломанной ноги. По данным аэровидеосъемки, признаков того, что женщина жива, не обнаружено, пишет URA.RU .

Киргизское МЧС уже официально включило Наталью Наговицину в список лиц, пропавших без вести. Последний шанс на спасение альпинистки связывали с итальянской авиагруппой, однако в 25 августа летчики вынужденно покинули альпинистский лагерь, так и не дождавшись метеорологического окна для вылета.

12 августа при спуске с пика Победы Наталья Наговицина сломала ногу. Это стало причиной, почему россиянка осталась в горах одна.

Несмотря на попытки других альпинистов оказать ей помощь, плохая погода сделала спасательную операцию невозможной. У альпинистки оставались поврежденная палатка, спальник и ограниченный запас пищи и воды.

Ранее эксперты заявляли, что шансов на спасение Наговициной практически не было с самого начала. В практике спасателей нет ни одного случая, когда удавалось бы эвакуировать людей с такой высоты, где находилась россиянка.