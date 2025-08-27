Эксперты: Шансов спасти альпинистку на пике Победы почти не было

Трагическая история с российской альпинисткой Натальей Наговициной, которая 12 августа получила серьезную травму на спуске с пика Победы (Тянь-Шань), по мнению экспертов, скорее всего, завершилась фатально, сообщает РБК .

Как заявил чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и опытный спасатель Денис Киселев, даже 15 августа, когда информация стала достоянием общественности, шансов на спасение было крайне мало.

«Сейчас это уже больше переходит в раздел чуда. И это не про трудность спасательной операции, которая, конечно, просто очень сложна, а про выживание так долго в таких условиях на такой горе с травмой», — отметил он.

Сложность любой попытки эвакуации заключается в совокупности смертельных факторов: экстремальная высота, вызывающая кислородное голодание, низкие температуры, шквальный ветер, лавиноопасность и постоянная угроза обрушения карнизов. Киселев подчеркнул, что ни одна успешная эвакуация с такой высоты ранее не проводилась именно по этим причинам.

МЧС Киргизии, чьи спасатели были вынуждены приостановить операцию из-за непогоды и травмы собственного руководителя, также склоняется к версии о гибели альпинистки. На данный момент официально она числится пропавшей без вести. Параллельно киргизские правоохранительные органы начали проверку в отношении турфирмы Ak-Sai Travel, организовавшей восхождение, и не исключают возбуждения уголовного дела.

Напарник Наговициной, спустившийся за помощью, был эвакуирован в Россию и госпитализирован с обморожениями, а один из участников спасательной группы погиб на обратном пути.