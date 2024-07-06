7 пар, проживших в браке более 50 лет наградили на фестивале «Рябинушка» в Истре

На первом семейном фестивале «Рябинушка» в Истре были награждены семь семей, которые прожили вместе свыше 50 лет, передает корреспондент РИАМО.

В Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря 6 и 7 июля проходит первый семейный фестиваль «Рябинушка». Он приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. В первый день на мерпориятии побывали представители семи семей, на которые предложили равняться, ведь стаж их совместной жизни 50 и 55 лет.

«Для семьи самое главное — терпение, уважение, согласие и никогда не унижать друг друга, остальное приложится: и дети, и внуки», — поделились рецептом семейного счастья Василий и Любовь Золотаревские.

Валерий и Валентина Панфиловы продолжили делиться мудростью: «Для семьи важна любовь: она должна быть взаимной, верной и счастливой. В семье должно быть уютно каждому, но, прежде всего, супругам. Желаем всем молодым семьям быть дружными и крепкими, дожить до наших лет совместной жизни».

Фестиваль направлен на популяризацию семейных ценностей. Народный коллектив центра традиционной народной культуры южного Подмосковья «Истоки» выступил с народными песнями Подольской земли, которые исполнялись во время знакомства и выбора невесты. Артисты рассказали о традициях и обычаях свадебного обряда, учили зрителей танцевать краковяк.

Артисты государственного ансамбля русской музыка и танца «Садко» сохраняют традиции отечественного искусства. Они представили на фестивале инструментальные композиции песен «Ой, полным полна моя коробушка», «Ой, как ты мне нравишься».

На фестивале все желающие могут поучаствовать в мастер-классах мастеров. Популярностью пользуется кузница, где под руководством одного из ведущих кузнецов России можно научиться ковать подкову или вбивать гвозди. Больше всего занятием интересуются младшие школьники. На площадке еще учат плести венки, мастерить сказочные кокошники.

Свою продукцию на фестивале представляют подмосковные фермеры. Все желающие могут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному и народному творчеству.

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Фестиваль проводится в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря 6 и 7 июля. Его основная цель — популяризация семейных ценностей. Почетные гости мероприятия — супружеские пары, прожившие в браке свыше 50 лет, многодетные семьи, воспитывающие более пяти детей. https://riamo.ru/news/kultura/v-podmoskove-6-ijulja-startuet-festival-rjabinushka/

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что летом для гостей и жителей области подготовлены уникальные фестивали и выставки.

«В августе в Горках Ленинских в юбилейный 10-й раз состоится одно из главных open-air событий страны — „Джазовые сезоны“ под руководством Игоря Бутмана, а на территории Истринской сыроварни свою лучшую продукцию представят более 350 фермеров и ремесленников в рамках гастрономического фестиваля», — сказал Воробьев.